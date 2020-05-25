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В Барнауле коронавирусная инфекция была подтверждена у 40 студентов.

Согласно опубликованной информации, которую сообщил оперативный штаб Алтайского края, все студенты проживают в общежитии №3 Алтайского государственного медицинского университета. Имеющаяся информация является окончательной, как сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по края Ульяна Калинина.

Отмечается, что первый диагноз коронавирусной инфекции был поставлен студенту 5-го курса, который является медбратом в больнице Барнаула. Затем положительные тесты были получены ещё от 11-ти студентов. В настоящее время были обследованы все контактные лица.

Также отмечается, что по городской больнице №1 окончательные результаты по тестированию ещё неизвестны, но уже выявлено 111 человек, инфицированных коронавирусом. Больница по-прежнему находится на карантине.

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