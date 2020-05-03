Портал мэра и правительства Москвы посоветовал жителям столицы пять наиболее актуальных книг для чтения.

В этот список вошли: “Гроза” и “Снегурочка” Александра Островского, рассказы Константина Паустовского, “Иосиф и его братья” Томаса Манна, “Турандот” Карла Гоцци, и “Вечера на хуторе близ Диканьки” Николая Гоголя.

Как отмечается, в пьесах Островского, несмотря на их различия, имеется общая тема – человек, попавший во враждебное общество. Рассказы Паустовского всех знакомы ещё со школы, а рассказ “Телеграмма”, несмотря на то, что был написан ещё в 1946 году, до сих пор вызывает интерес у читателей.

“Турандот” – пьеса о любви, жестокости и власти. Впервые поставленная в 1762 году, ей удалось совершить настоящую театральную революцию.

“Иосиф и его братья” является романом в четырёх томах, который Томас Манн писал около 17-ти лет. Ну а “Вечера на хуторе близ Диканьки” подойдут любителям страшных историй.