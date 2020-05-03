читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал мэра и правительства Москвы посоветовал жителям столицы пять наиболее актуальных книг для чтения.

В этот список вошли: “Гроза” и “Снегурочка” Александра Островского, рассказы Константина Паустовского, “Иосиф и его братья” Томаса Манна, “Турандот” Карла Гоцци, и “Вечера на хуторе близ Диканьки” Николая Гоголя.

Как отмечается, в пьесах Островского, несмотря на их различия, имеется общая тема – человек, попавший во враждебное общество. Рассказы Паустовского всех знакомы ещё со школы, а рассказ “Телеграмма”, несмотря на то, что был написан ещё в 1946 году, до сих пор вызывает интерес у читателей.

“Турандот” – пьеса о любви, жестокости и власти. Впервые поставленная в 1762 году, ей удалось совершить настоящую театральную революцию.

“Иосиф и его братья” является романом в четырёх томах, который Томас Манн писал около 17-ти лет. Ну а “Вечера на хуторе близ Диканьки” подойдут любителям страшных историй.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Москва в два раза увеличила выявляемость коронавируса

На интернет-ресурсе московской мэрии появилась информация о том, что российская столица смогла… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Хакасии коронавирусом заразились 4 медика

На территории Республики Хакасия за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» был официально… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Тульской области пик коронавируса придется на конец мая

Специалисты в области медицины сообщают, что на территории Тульской области пик распространения… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 3 мая – дождь, до 10 °C | город Мытищи, 3 мая – переменная облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский, 3 мая – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 3 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев, 3 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск, 3 мая – небольшая облачность, до 19 °C | Армавир, 3 мая – небольшой дождь, до 17 °C |