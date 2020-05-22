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Сотрудники Минобороны РФ разместили в Сети видео, на котором демонстрируются стрельбы десантников из Тульской дивизии ВДВ.

Боевая подготовка была осуществлена на полигоне Тесницкое, расположенном в Ленинском районе. Стрельбы проводились с использованием огнестрельного оружия и бронетехники десантных войск. На территории региона в настоящее время дислоцируются подразделения 106-й гвардии ВДВ.

Отмечается, что на прошлой неделе десантники из Тульской области в рамках учебных сборов показали, как они могут мастерски обращаться с гранатометами и автоматами Калашникова. Бойцы также отработали вождение на бронемашинах.

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  • Анна
  • 21.05.2020
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