Представители Мининвеста Московской области, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора, сообщили о том, что магазины по продаже стройматериалов останутся закрытыми до конца мая.

Согласно словам Натальи Егоровой, главы ведомства, было решено оставить закрытыми все торговые точки. Исключениями являются только те магазины, которые продают продукты питания и товары первой необходимости. Автосалоны и организации, продающие запчасти для транспортных средств, возобновили свою работу с 24 мая. Вчера к ним присоединились МФЦ, однако их услугами пока что могут воспользоваться только юридические лица.

Свою деятельность продолжают крупные производственные предприятия, строительные площадки, компании, занимающиеся оптовыми продажами, автомастерские и агентства по продаже недвижимости, находящиеся на территории, прилегающей к стройплощадкам.