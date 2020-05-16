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Мэрия Уфы была оштрафована на 200 тысяч рублей из-за ненадлежащего состояния памятника Салавату Юлаеву.

Как отмечается, Салават Юлаев является башкирским национальным героем, а его памятник – объектом культурного наследия федерального значения. Памятник расположен на берегу реки Белая на возвышенности. Высота скульптуры составляет 9,8 метров, а вес – 40 тонн.

Нарушения были выявлены ещё в сентябре 2019 года во время проведения внеплановой проверки памятника. Выяснилось, что собственник не предпринимает никаких мер по содержанию памятника, и он начал разрушаться. Был составлен протокол об административном правонарушении, и составлено требование устранить недочёты. Однако до сих пор выявленные нарушения не были устранены.

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