Валентина Матвиенко, спикер российского Сената, решила назвать количество сенаторов, которые заразились коронавирусной инфекцией с момента начала эпидемии.

Согласно ее словам, COVID-19 на данный момент времени был обнаружен у пяти членов Совета Федерации, но все они уже выписались из больниц в связи с полным выздоровлением. Она отметила, что у всех них болезнь протекала в легкой форме. Вылечившись, они вновь приступили к своей основной деятельности.

Инфекция также была зафиксирована у девятнадцати работников аппарата Совфеда. Причиной их заражения в основном являлись контакты с инфицированными родственниками. Матвиенко отметила, что в Сенате проводят все нужные меры для борьбы с коронавирусом, включая ношение индивидуальных средств защиты и регулярное тестирование.