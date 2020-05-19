читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Валентина Матвиенко, спикер российского Сената, решила назвать количество сенаторов, которые заразились коронавирусной инфекцией с момента начала эпидемии.

Согласно ее словам, COVID-19 на данный момент времени был обнаружен у пяти членов Совета Федерации, но все они уже выписались из больниц в связи с полным выздоровлением. Она отметила, что у всех них болезнь протекала в легкой форме. Вылечившись, они вновь приступили к своей основной деятельности.

Инфекция также была зафиксирована у девятнадцати работников аппарата Совфеда. Причиной их заражения в основном являлись контакты с инфицированными родственниками. Матвиенко отметила, что в Сенате проводят все нужные меры для борьбы с коронавирусом, включая ношение индивидуальных средств защиты и регулярное тестирование.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

“МегаФон” начал продажу смартфонов Apple по 12 тысяч рублей

“МегаФон” начал продажу смартфонов Apple iPhone 6s по цене всего лишь в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 18.05.2020
  • читать 1 минуту

На Балтийском шоссе был сбит велосипедист

16 мая на трассе Калининград – Балтийск автомобиль сбил велосипедиста. Инцидент произошёл… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 17.05.2020
  • читать 1 минуту

Немецкий депутат призвал убрать из Европы ядерное оружие США

Немецкий депутат бундестага Юрген Триттин призвал убрать из Европы американское ядерное оружие.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 18.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский, 19 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск, 19 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев, 19 мая – переменная облачность, до 15 °C | Подольск, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир, 19 мая – небольшой дождь, до 19 °C |