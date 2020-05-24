Британские исследователи выяснили, что благодаря произношению матерных слов люди легче переносят боль.

Психологи решили выяснить, как именно ругательные слова влияют на болевые ощущения. Для этого они провели специальный эксперимент, в котором поучаствовали более 90 испытуемых в возрасте 27-30 лет. Специально для данного опыта ученые придумали два ненастоящих матерных слова. Добровольцев просили подержать руку в холодной воде несколько минут и произносить при этом выдуманные и реальные ругательства.

Оказалось, что при произношении настоящего мата боль чувствовалась людьми не так сильно, чем при использовании выдуманных слов. По мнению исследователей, ругательства, скорее всего, приводят к выбросу дополнительной энергии, которая притупляет боль. Вымышленные слова не вызывают подобного эффекта.