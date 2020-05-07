В городе Горно-Алтайск мать и дочь смогли самостоятельно отбиться от двух грабителей, приехавших из Барнаула. Преступники позднее были задержаны.

В управлении СКР по Республике Алтай сообщили о том, что данное преступление было совершено в январе текущего года. Двое мужчин в возрасте 40 и 44 лет прибыли к дому потерпевшей, считая, что у нее имеется большая сумма денег. Ночью они попробовали проникнуть в здание, но не смогли взломать замок. Тогда злоумышленники приняли решение дождаться утра.

Как только из дома вышла шестнадцатилетняя дочка хозяйки дома, на нее тут же набросился один из грабителей. Затем вместе с ней он проник в жилище. Преступники избили девушку и ее мать. Однако те не сдались и смогли вытолкнуть незваных «гостей» из дома. Потом они вызвали полицейских, которые выследили злоумышленников и задержали их. Соответствующее дело направлено в суд.