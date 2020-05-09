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Жену футболиста Павла Погребняка Марию жестко раскритиковали подписчики за один из последних снимков.

В кадре 31-летняя Мария позирует в весьма экстравагантном облачении – в колготках с интересным узором, леопардовом слитном купальнике, и туфлях на высокой шпильке. Образ был дополнен солнцезащитными очками. Наряд достаточно вызывающий, но не особо странный. Однако вот окружение изрядно смущает – позирует Мария на огородных грядках, и, кроме того, она опирается на лопату.

Подписчики образ Марии не оценили – они тут же назвали её “огородным пугалом”, а некоторые отметили её нездоровую худобу и высказали предположение, что она больна.

Оставлять критику без внимания Мария не стала, и собрала самые возмутившие её комментарии, а после обратилась в правоохранительные органы с заявление о травле на их авторов.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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