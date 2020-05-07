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В управлении МВД по Магаданской области сообщили о том, что в период с 7 по 10 мая в регионе следует ожидать рейды по выявлению нарушений ПДД со стороны владельцев мототехники.

В опубликованном сообщении говорится о том, что сотрудники ГИБДД начнут усиленно патрулировать дороги и трассы области, останавливая водителей мотоциклов и скутеров для проверки их документов и наличия у них шлемов. Отмечается, что вторая волна рейдеров должна будет пройти в конце мая.

В местных СМИ напоминают, что в прошлом году на территории региона произошло четырнадцать ДТП с участием мототранспорта. В этих авариях травмы различной степени тяжести получили восемнадцать человек.

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