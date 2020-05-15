В информагентстве Variety сообщают о том, что Лука Гуаданьино, режиссер из Италии, собирается снять новую киноадаптацию книги «Лицо со шрамом», написанную Армитэджем Трэйлом.

Финансированием фильма планирует заняться киностудия Universal Pictures. Черновой вариант сценария будет доработан Итаном и Джоэлом Коэнами, которые участвовали в создании множества культовых картин, включая «Большого Лебовски» и «Фарго». Новая киноверсия должна будет стать переосмыслением оригинала, причем ее действия будут происходить в Лос-Анджелесе, а не в Чикаго.

Впервые роман был адаптирован для кинотеатров в 1932 году. Данная картина была снята Ричардом Россоном и Ховардом Хоуксом. Однако наибольшую известность получила версия, вышедшая в 1983 году и снятая Брайаном Де Пальмой. В ней участвовали такие известные актеры как Аль Пачино и Мишель Пфайффер.