В Липецке врачи инфекционного госпиталя рассказали о своей работе, сняв видео из реанимации.

Из-за коронавирусной инфекции врачи работают в весьма загруженном режиме. Им приходится работать по 24 часа в сутки, что к тому же сопровождается неудобством из-за защитных костюмов. В них слишком жарко, кроме того, маска постоянно запотевает, а через респиратор тяжело дышать. Врачи и медсёстры не расстаются со средствами индивидуальной защиты.

Как сообщается, некоторые пациенты поступают сразу в тяжёлом состоянии, их тут же везут в реанимацию. Поступают заражённые со всей области, отмечается, что некоторые из них были уверены, что коронавирус их не коснётся.

В завершение врачи призвали жителей региона соблюдать режим самоизоляции.