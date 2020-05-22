Правительство Ленобласти выделило 10 миллионов 500 тысяч рублей на приобретение дезинфицирующих средств. Они будут переданы управляющим организациям и муниципальным образованиям.

В государственном унитарном предприятии «Леноблводоканал» полученные денежные средства собираются потратить на покупку реактивов и реагентов, необходимых для создания 0,5-процентного раствора гипохлорита натрия, который рекомендован к использованию Роспотребнадзором.

Этот и другие растворы будут использоваться для обработки помещений и улиц. Данные мероприятия проводятся в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В регионе в настоящее время зафиксировано свыше 2,2 тысячи случаев заражения.