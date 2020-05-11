В нескольких китайских СМИ сообщили о том, что военнослужащие Индии по неизвестной причине открыли огонь по пограничникам КНР. Китай в ответ нанес по ним ракетный удар.

Согласно словам журналистов, при обстреле пограничных войск пострадали как минимум 7 китайских бойцов. Что касается ракетного обстрела, то он привел к уничтожению легкой бронемашины и ранению четырех военнослужащих. Эксперты напоминают, что обе страны обладают ядерным вооружением, поэтому между ними вполне могла начаться полномасштабная война.

Конфликта удалось избежать путем проведения экстренных переговоров. Однако до сих пор неизвестно, почему индийские бойцы атаковали китайские пограничные войска. Неясно также, какую именно ракетную систему использовала Поднебесная.