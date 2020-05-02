Израильский политолог Яков Кедми рассказал о военной стратегии США в ситуации, если начнётся противостояние с Россией.

Как заявил Кедми, в США уже поняли, что проиграли России в ракетном вооружении. Теперь они собираются основную ставку сделать на вооружение, размещаемое в космическом пространстве.

Таким образом, как считает политолог, Дональд Трамп собирается изменить соглашения, которые были приняты между странами в области наступательного вооружение, и создать для каждой страны индивидуальные договоренности. Они будут построены так, как это требуется США.

В настоящее время Вашингтон собирается заняться созданием ударных комплексов, которые находятся в космосе. Как считают в США, в России с космическими программами последние 20-30 лет все идёт по наклонной. Стратегия создания космических программ, позволяющих США ударить по России с орбиты Земли, как отметил Кедми, уже разработана.