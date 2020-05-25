В Калуге 32-летний местный житель обвиняется в избиении до смерти своего знакомого.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл в деревне Шопино в ноябре 2019 года. В одном из домов деревни между двумя знакомыми произошёл конфликт. Причина ссоры не сообщается, но отмечается, что повод был весьма незначительным.

В результате конфликта обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, руками и ногами избил потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью. Тот был госпитализирован в больницу с множественными травмами. Несмотря на помощь врачей, он умер от отёка головного мозга.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15-ти лет заключения.