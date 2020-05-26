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Рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная как Megan Thee Stallion, приняла участие в рекламной фотосессии для собственного бренда Рианны Savage X Fenty.

Фотографии были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте бренда. 25-летняя рэперша предстала в трёх комплектах нижнего белья – синем, чёрном и желтого цветов, снявшись на улице и в помещениях возле стола и на кресле. Фотографии Меган набрали около сотни тысяч “лайков” каждая.

Поклонники фотосессию исполнительницы приняли с восторгом, отметив, что Меган как никто другой подходит для этого бренда, и нижнее бельё Savage X Fenty ей очень идёт. Также они попросили побольше подобных снимков, пока находятся на карантине, а некоторые пожелали поскорее увидеть представленное бельё в продаже.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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