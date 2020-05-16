читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Из-за плохой погоды был отложен запуск ULA Atlas 5 с космическим самолётом X-37B.

Предполагалось, что запуск будет осуществлён в 8:24 по времени Восточного побережья США 16 мая (15:24 по московскому времени). Однако позднее стало известно, что из-за плохой погоды запуск откладывается на два часа. Но и к тому времени погода не наладилась, и запуск был перенесён на следующий день.

Отмечается, что его отменили всего лишь за 100 секунд до старта из-за сильной облачности и ветра на мысе Канаверал. Очередная попытка запуска назначена на 9:14 часов Восточного побережья США.

Самолёт X-37B, как отмечается, был создан Boeing, и представляет собой многоразовую платформу, работающую на низкой околоземной орбите. Он облегчает исследования и эксперименты на орбите, в том числе и военные.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Канделаки раскритиковала Тарасова за откровенное интервью о Бузовой

Недавно футболист Дмитрий Тарасов в YouTube-шоу “Алена, блин!” рассказал о своём прошлом… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.05.2020
  • читать 1 минуту

CBS займётся производством нового сериала по “Звёздному пути”

Портал Deadline 15 мая сообщил о том, что потоковый сервис CBS All… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 15.05.2020
  • читать 1 минуту

В Йошкар-Оле местный житель избил бригадира за некачественный ремонт

В Йошкар-Оле завершено расследование в отношении 29-летнего мужчины, избившего человека в присутствии… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 16 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи, 16 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 16 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 16 мая – небольшой дождь, до 9 °C | Королев, 16 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск, 16 мая – небольшой дождь, до 13 °C | Армавир, 16 мая – облачно с прояснениями, до 25 °C |