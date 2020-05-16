Из-за плохой погоды был отложен запуск ULA Atlas 5 с космическим самолётом X-37B.

Предполагалось, что запуск будет осуществлён в 8:24 по времени Восточного побережья США 16 мая (15:24 по московскому времени). Однако позднее стало известно, что из-за плохой погоды запуск откладывается на два часа. Но и к тому времени погода не наладилась, и запуск был перенесён на следующий день.

Отмечается, что его отменили всего лишь за 100 секунд до старта из-за сильной облачности и ветра на мысе Канаверал. Очередная попытка запуска назначена на 9:14 часов Восточного побережья США.

Самолёт X-37B, как отмечается, был создан Boeing, и представляет собой многоразовую платформу, работающую на низкой околоземной орбите. Он облегчает исследования и эксперименты на орбите, в том числе и военные.