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Актриса Ирина Пегова приняла участие в шоу “Вечерний Ургант”, где исполнила зажигательный танец.

Пегова, вместе с партнёром по танцам Евгением Раевым, станцевала под известную композицию “Hafanana”. При этом многие поклонники актрисы отметили её откровенное мини-платье, которое Пегова не постеснялась надеть, несмотря на нестандартную фигуру. Платье подчеркнуло бюст актрисы и её тонкую талию.

Сама же Ирина продемонстрировала свою невероятную пластичность и гибкость, удивив даже ведущего Ивана Урганта. Впрочем, Пегова уже давно занимается бальными танцами, и даже участвовала в танцевальном конкурсе в Санкт-Петербурге. А недавно она к тому же занялась портом и начала худеть. Впрочем, поклонников её стремление сбросить вес даже немного огорчило.

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