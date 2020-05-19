Александр Гудков, российский юморист, в рамках интернет-шоу «Я себя знаю» рассказал о том, что постоянно действовал на нервы Александру Маслякову, ведущему КВН, своим нестандартным юмором.

Команду Гудкова «Федор Двинятин» очень любили зрители, однако жюри и ведущему она почти сразу же не понравилась из-за необычных шуток и фривольного поведения. Когда ей удалось попасть в Высшую лигу, Гудкову сразу сказали, что Масляков взял их со скрипом, считая это своеобразным экспериментом. Ему также посоветовали не говорить с ним и никак не взаимодействовать.

Однако Гудков делал все наоборот. Во время выступлений он часто подходил к Маслякову и спрашивал у него, понравился ли ему «номерок». По словам юмориста, было видно, что ведущему это не нравится, а ему, напротив, было весело. Возможно, именно по этой причине «Федор Двинятин» так и не получил кубок чемпиона.