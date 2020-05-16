Боец MMA Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова поддержки.

Как отмечается, ранее Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи на турнире UFC 249 техническим нокаутом. После этого Гэтжи получил титул временного чемпиона в лёгком весе и право на поединок с Нурмагомедовым. Последний после проигрыша Фергюсона написал ему свои слова поддержки.

Тот, в свою очередь, ответил ему в Instagram и выразил радость от того, что отцу Нурмагомедова стало лучше. Также он напомнил, что боец всё ещё должен ему 20 отжиманий, и пообещал, что они скоро увидятся.

Отмечается, что ранее Фергюсон должен был сойтись в поединке именно с Нурмагомедовым, однако из-за закрытия границ из-за коронавируса их бой был отменён.