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Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».

Певица отметила, что длительное время думала о данном решении, а затем побеседовала с Константином Меладзе, продюсером группы, и получила поддержку с его стороны. Она добавила, что ей уже начали искать замену – в скором времени будет проведен кастинг, в ходе которого будет выбрана «девочка с харизмой».

Напоминаем, что Герцег являлась участницей «ВИА Гры» на протяжении последних семи лет. Она продолжит выступать в составе группы до конца нынешнего года, а затем начнет выстраивать сольную карьеру.

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