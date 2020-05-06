Эксперты оценили опубликованные Пентагоном видео с НЛО

Пентагон недавно официально подтвердил, что видеозаписи с заснятыми на них неопознанными летающими объектами являются подлинными.

Было опубликовано три записи, снятые в разное время. Понять, что на них, весьма сложно, и официально сообщается, что это НЛО. При этом некоторые специалисты обратили внимание, что выпуск видеозаписей и подтверждение НЛО было осуществлено в период пандемии коронавируса.

Таким образом, как уверен, к примеру, Джон Александр, полковник США в отставке, власти хотели отвлечь внимание от видео. Кроме того, он сообщил, что научного объяснения объектам на видео нет. По его словам, эти феномены сложнее, чем люди могут себе представить.

Отмечается, что в США интерес к НЛО гораздо сильнее, чем в России, где к этому относятся с изрядной долей скептицизма. При этом астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин сообщил, что в СССР также собирали информацию об НЛО, но из-за того, что были уверены, что эти объекты принадлежат силам США и являются секретными разработками.

Когда же выяснилось, что США не имеет к этому отношения, работа в этом направлении была остановлена. Также Сурдин отметил, что в опубликованных видеозаписях нельзя разобрать, не будучи специалистов в тех системах, что применялись для записи.