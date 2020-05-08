Никита Джигурда, известный актер из РФ, опубликовал в соцсети «Инстаграм» видеозапись, в которой вызвал Александра Емельяненко, бойца MMA, на поединок по правилам бокса.

Согласно словам артиста, речь не идет о хайпе или договоренности, направленной на его пиар. Он добавил, что всегда отвечает на свои слова и не собирается отказываться от них. Джигурда надеется, что спортсмен примет его предложение и выйдет с ним на боксерский ринг.

Данный вызов связан с тем, что два дня назад Емельяненко посмеялся над идеей боя между телеведущим Владимиром Соловьевым и Джигурдой, отметив, что из них обоих уже «песок сыпется». Он также заявил, что смешанные единоборства так сильно распиарили, что теперь каждый хочет быть спортсменом.