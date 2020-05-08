читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дочь Михаила Задорнова Елена порадовала своих подписчиков в Instagram пикантной фотографией.

Елена уже давно живёт на Мальте, где у неё есть гражданский муж, гражданин Мальты. В Россию Елена в последнее время приезжает редко, а после смерти отца была в стране и вовсе всего лишь несколько раз. Сейчас она, как и большинство людей, соблюдает режим самоизоляции.

Дочь Задорнова долгое время практически не привлекала к себе внимания широкой общественности, но недавно это изменилось. В одной из своих последних публикаций Елена предстала и вовсе в неожиданном образе.

На фото она позирует полностью обнажённой, но все интимные детали скрывает гитара. Снимок пришёлся по душе поклонникам и друзьям, которые написали ей немало комплиментов. В подписи к фотографии Елена опубликовала стихотворение собственного сочинения.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В докладе ООН названо количество бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

В издании AFP, сославшись на необнародованный доклад ООН, сообщили, что в Ливии… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Российские военные взяли в плен американских наемников

В информагентстве Avia.pro сообщают о том, что в операции по захвату американских… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Россия перебросила в Сирию свыше сотни танков Т-90

В арабском информагентстве Al-Masdar News сообщили о прибытии в порт Тартус, расположенном… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 8 мая – ясно, до 11 °C | город Мытищи, 8 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 8 мая – переменная облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 8 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев, 8 мая – пасмурно, до 18 °C | Подольск, 8 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир, 8 мая – пасмурно, до 15 °C |