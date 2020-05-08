Дочь Михаила Задорнова Елена порадовала своих подписчиков в Instagram пикантной фотографией.

Елена уже давно живёт на Мальте, где у неё есть гражданский муж, гражданин Мальты. В Россию Елена в последнее время приезжает редко, а после смерти отца была в стране и вовсе всего лишь несколько раз. Сейчас она, как и большинство людей, соблюдает режим самоизоляции.

Дочь Задорнова долгое время практически не привлекала к себе внимания широкой общественности, но недавно это изменилось. В одной из своих последних публикаций Елена предстала и вовсе в неожиданном образе.

На фото она позирует полностью обнажённой, но все интимные детали скрывает гитара. Снимок пришёлся по душе поклонникам и друзьям, которые написали ей немало комплиментов. В подписи к фотографии Елена опубликовала стихотворение собственного сочинения.