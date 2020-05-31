Наталья Королевская, украинский парламентарий, заявила, что Украине необходимо как можно скорее возвратить рынок России, который она утратила.

Согласно мнению народной избранницы, производство в стране не вернется к прошлым показателям без сотрудничества с РФ и государствами СНГ. Она также жестко раскритиковала план правительства Украины по поддержке экономики для противодействия последствиям, вызванным коронавирусной инфекцией. Она считает, что он не позволит восстановить промышленный сектор.

Депутат Рады считает, что расширение квот страны на рынках Евросоюза не помогут разрешить сложившуюся ситуацию. Она добавила, что украинские заводы никогда не были ориентированы на страны Европы, для которых Украина представляет собой обычный «сырьевой придаток».