Елизавета II, королева Великобритании, решила запретить супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон заводить новых детей, так как ей предстоит взять на себя дополнительные обязанности.

На плечи Миддлтон легло еще больше ответственности после того, как Меган Маркл и ее муж принц Гарри решили отказаться от всех привилегий королевской четы и стать обычными британскими гражданами. Затем они и вовсе переехали в Канаду, чтобы самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и оказаться как можно дальше от СМИ, внимание которых неизменно приковано к королевской семье.

Однако данные действия серьезно повлияли на жизнь герцогов Кембриджских, так как именно на эту пару сейчас возложена ответственность по сохранению монархии. Если Миддлтон вдруг забеременеет, то сразу же пропадет из поля зрения прессы, чего Елизавета II не может допустить. Поэтому супруге Уильяма пока что нельзя иметь новых детей.

При этом известно, что сама Кейт Миддлтон готова к расширению семейства, но в целом она согласилась с требованием Елизаветы II.