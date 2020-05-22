Бойцы ВСУ сегодня, 22 мая, заявили, что их позиции были обстреляны 7 раз за прошедшие 24 часа. В результате 7 военнослужащих пострадали, а один – погиб.

В соцсети «Фейсбук» представители военного штаба Украины опубликовали сообщение, в котором рассказали о том, что ополченцы на протяжении минувших суток 7 раз нарушали режим прекращения огня. Они добавили, что один человек погиб, двое получили ранения, а пятеро – различные травмы.

Всех раненых доставили в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Командование выразило соболезнования близким погибшего бойца и подчеркнуло, что эти действия не останутся без ответа.