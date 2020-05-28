Автокредит позволяет приобрести автомобиль без долгого накопления полной суммы на его покупку. Это выгодно для тех, кто имеет постоянный надежный источник дохода, и остро нуждается в машине.

Особенности приобретения авто в кредит

Банки дают возможность покупки в кредит, как новых автомобилей, так и машин с пробегом. В большинстве случаев авто можно купить не только в салоне, но и с рук. Залогом возвращения средств банку является сам автомобиль. До полного расчета по кредитному договору собственником автомобиля является банк, и документы на авто хранятся в банке. ПТС передается в руки после погашения автокредита. Только тогда человек становится полноправным владельцем с правом продажи. Узнать больше об автокредитовании можно здесь https://finanso.com/ru/avtokredity/

Условия автокредитования

В последние годы условия получения автокредитов стали проще. В большинстве случаев требуется справка о доходах и хорошая кредитная история.

Размер выдаваемой в качестве автокредита суммы зависит от стоимости покупаемой машины и доходов владельца, которые он сможет подтвердить банку. При приобретении машины в кредит требуется уплатить первоначальный взнос, который составляет 10-30% от стоимости, и банком не кредитуется. Оплата начального взноса подтверждает банку наличие у заемщика средств и, соответственно, его способность справиться с выплатой кредита.

Если у покупателя нет денег на начальный взнос, стоит поискать программы кредитования без него, но условия кредита при этом будут очень невыгодными.

Большинство автокредитов оформляется на срок до 3-х лет. Более долгие сроки приведут к значительному удорожанию автомобиля.

Подводные камни

При поиске выгодных условий автокредитования, помимо процентов, следует обращать внимание на возможные комиссии по обслуживанию займа. Ежемесячные дополнительные платежи способны значительно увеличить итоговую переплату по автокредиту.

Перед оформлением договора следует взять его домой, и просчитать, во что превратится конечная сумма выплат. Более высокий процент по кредиту в другом банке может оказаться выгоднее.

При оформлении автокредита покупателя обычно вынуждают оформить КАСКО. Большинство наших водителей не пользуются этим видом страхования, поэтому его смело можно отнести к издержкам автокредита.

Многие банки участвуют в кредитовании покупки автомобилей. Онлайн-калькулятор поможет выбрать лучшие условия автокредита.

Покупка автомобиля в кредит для многих людей – единственный способ приобрести машину.