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Певица Анна Седокова поделилась в Instagram откровенной фотографией, сделанной во время отдыха на берегу реки.

Как рассказала Седокова, недалеко от её дома есть речка, к которой она вышла прогуляться вместе с собакой. На улице было весьма тепло – около 20 градусов, поэтому певица сняла с себя куртку и разлеглась на берегу.

По её словам, ей стало хорошо от того, что “скоро всё это закончится”. Летом, как считает Анна, можно будет фотографироваться в купальниках, пить розовое вино на пляжах с друзьями, танцевать на столах, устраивать концерты и снова зарабатывать. После этого она поинтересовалась у поклонников их мнением о том, когда границы будут открыты.

Однако подписчики оказались не столь оптимистичны. Так, одна из них, живущая в Италии, сообщила, что до танцев на столах им ещё далеко. Некоторые выразили мнение, что будет хорошо, если к октябрю откроют для посещений все общественные места.

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