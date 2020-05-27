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Истребитель ВВС США F-35C чуть было не упал в воду сразу после взлёта, осуществляемого с авианосца.

Инцидент был записан на видео, которое впоследствии было опубликовано в Сети. Как можно увидеть на записи, истребитель начал разгонять по взлётно-посадочной полосе авианосца, но к моменту взлёта он не успел набрать необходимую скорость. Отмечается, что это произошло из-за действий пилота.

В итоге, в момент взлёта истребитель просел из-за собственного веса, и чуть было не упал в воду. Спустя несколько секунд ему всё же удалось набрать необходимую высоту и взлететь.

По словам американского издания The Drive, инцидент произошёл во время недавних испытаний, когда проверялась возможность взлёта с минимальной мощностью стартовой катапульты.

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