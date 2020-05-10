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В Сирии в очередной раз колонна российских военных была заблокирована американцами.

Как сообщается, инцидент произошёл 8 мая возле посёлка Аль-Гибаш, где военнослужащие США поставили временный блок-пост. Российская колонна совершала передвижение по трассе М-4, когда её остановили.

Предполагается, что блок-пост был выставлен специально для блокировки российской колонны, и узнали военные США о том, где именно они проедут, лишь незадолго до этого. На эту мысль наталкивает отсутствие на месте инцидента американских журналистов, которые обычно присутствуют в таких ситуациях.

Отмечается, что серьёзного конфликта удалось избежать. Арабские СМИ указали, что в Сирии весьма выросла конфронтация между Россией и США, и теперь эти отношения напоминают “миниатюрную холодную войну”. Кроме того, двумя днями ранее российские военнослужащие также перехватили американских военных возле города Камышлы.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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