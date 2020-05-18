Американские СМИ поставили крест на сирийских истребителях МиГ-29 после анализа фотографий, сделанных во время парада.

В начале мая на территории Сирии состоялся военный парад в честь национального праздника. После этого в Интернете начали появляться фотоснимки сирийских боевых самолетов, проанализировав которые американские эксперты смогли сделать некоторые выводы. Они указали на наличие следов коррозии и масла на истребителях, а также царапин, которые не связаны с боевыми операциями, а являются следствием неправильного обслуживания.

По этой причине специалисты считают, что сирийские МиГ-29 лишись своей боевой мощи и не способны вести воздушные сражения. Сейчас они могут только уничтожать наземные объекты с использованием неуправляемых ракет. В американских изданиях добавили, что F-16 смогут без проблем расправиться с истребителями ВВС Сирии.