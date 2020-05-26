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На телеканале KCTV рассказали о том, что в США 65-летний мужчина скончался из-за травм, которые он получил после интима с пожилым родственником.

Отмечается, что осенью прошлого года в одно из медучреждений Техаса с серьезными травами головы поступил Крейг Ламелл. Он сообщит сотрудникам полиции, что на него напали трое неизвестных. Вскоре мужчина умер. Через несколько месяцев его родственник – Алекс Бишоф был уволен с работы в возрасте 81 года. Начальство при этом передало полицейским подозрительные сообщения, найденные на компьютере уволенного работника.

В одном из сообщений рассказывается, что между Ламеллом и Бишофом имелись связи сексуального характера. В письмах также указывается, что Ламелл во время одной из встреч попросил своего партнера избить его. После этого они оба придумали историю о нападении грабителей. В отношении Бишофа возбудили уголовное дело.

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