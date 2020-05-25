Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице в Instagram сообщил о “пополнении в семействе”.

Как написал Дрозденко в своей публикации от 24 мая, они с семьёй обзавелись девочкой-щенком породы бивер-терьер. В дополнение к своему сообщению губернатор прикрепил несколько фотографий нового члена семьи и выразил надежду, что питомцу будет хорошо у них дома.

Подписчики Дрозденко не остались равнодушными, и публикация всего лишь за час набрала более тысячи “лайков” и несколько десятков комментариев, в основном, с комплиментами в адрес очаровательного щенка, которого все единодушно посчитали “прелестью”. Как зовут питомца, Дрозденко на данный момент не сообщил, возможно, имя ещё не было выбрано.