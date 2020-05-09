Актёр Николай Наумов, исполнитель главной роли в сериале “Реальные пацаны”, а также известный по участи в КВН, поблагодарил тяжеловеса UFC Александра Волкова за оказанную им поддержку.

Как сообщается, ранее актёр в интервью не особо лестно отозвался о бойцовских качествах Магомеда Исмаилова, выразив сомнение в том, что ему удалось бы победить в поединке с Александром Емельяненко. В ответ на это Исмаилов вызвал Наумов в шутку на бой по специальным правилам – ему бы привязали одну руку, а актёра необходимо было продержаться всего один раунд.

Отказываться от поединка Наумов не стал и начал тренироваться. Волков, в свою очередь, поддержал его, и также подшутил на ростом Исмаилова.

После этого актёр опубликовал видеозапись своей тренировки, в подписи к которой высказал Волкову и всем комментаторам благодарность за поддержку, а также отметил, что Исмаилову даже не придётся приматывать руку.