В среду в Ленинградской области погода обещает быть по-весеннему тёплой.

Как сообщают синоптики, 6 мая в Ленинградской области ожидается преимущественно переменная облачность, но в некоторых местах может быть довольно ясная погода. В ряде районов области, в особенности на востоке, возможно возникновение осадков в виде кратковременных дождей.

Ветер северный и северо-восточный, будет дуть со скоростью около 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнёт постепенное понижение.

В большинстве районов региона температура воздуха ночью ожидается выше нуля – от +2 до +7 градусов, однако в некоторых местах возможно похолодание до -1 градуса. Днём будет значительно теплее – от +13 до +18 градусов.