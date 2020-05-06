читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В среду в Ленинградской области погода обещает быть по-весеннему тёплой.

Как сообщают синоптики, 6 мая в Ленинградской области ожидается преимущественно переменная облачность, но в некоторых местах может быть довольно ясная погода. В ряде районов области, в особенности на востоке, возможно возникновение осадков в виде кратковременных дождей.

Ветер северный и северо-восточный, будет дуть со скоростью около 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнёт постепенное понижение.

В большинстве районов региона температура воздуха ночью ожидается выше нуля – от +2 до +7 градусов, однако в некоторых местах возможно похолодание до -1 градуса. Днём будет значительно теплее – от +13 до +18 градусов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

За последние сутки в Подмосковье выявлено 822 человека с коронавирусом

В Подмосковье, согласно последней информации, выявлено 14 136 людей с подтверждённым коронавирусом.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.05.2020
  • читать 1 минуту

Диана Гурцкая сообщила о полученной мужем травме

Певица Диана Гурцкая 3 мая на своей странице в Instagram поздравила своего… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 04.05.2020
  • читать 1 минуту

Государственные аптеки в Подмосковье закупили миллион масок

Сеть государственных аптек в Подмосковье заключила контракт на миллион медицинских масок. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 04.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 5 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи, 5 мая – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский, 5 мая – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 5 мая – небольшая облачность, до 6 °C | Королев, 5 мая – облачно с прояснениями, до 22 °C | Подольск, 5 мая – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир, 5 мая – небольшой дождь, до 20 °C |