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Хайди Клум, 46-летняя сумермодель и телеведущая, сидит на карантине вместе с молодым супругом, позволяя ему фотографировать себя в обнаженном виде.

Пару дней назад знаменитость разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм» несколько фотографий, которые сделал ее муж. При этом на большинстве снимках звезда позирует топлесс, прикрывая грудь руками. На Клум была надета только нижняя часть купальника, прикрытая желтым полотенцем.

Пользователи тут же засыпали женщину комплиментами, отмечая, что она прекрасно выглядит для своего возраста. Знаменитость все еще может похвастаться стройной фигурой, упругим бюстом, тонкой талией и прекрасной кожей. Откровенные фото набрали более 200 тысяч лайков всего за два дня.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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