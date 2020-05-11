Согласно сообщению пресс-службы Министерства транспорта Московской области от 11 мая, с 7 по 10 мая в Россию вернулись 340 человек, которых доставили вывозными рейсами из-за границы.

Их рейсы прибыли в аэропорты Домодедово и Шереметьево. В настоящее время большая часть прибывших россиян помещена в обсерваторы, или доставлена до дома. Из 340 вернувшихся 228 человека, как отмечается, являются жителями Москвы и Подмосковья.

Из них 112 человек на две недели были направлены в обсерваторы Подмосковья для соблюдения карантина. 144 жителя столицы, а также 84 жителя Московской области, были доставлены до их мест проживания. Для их перевозки Минтранспорта Подмосковья выделил 40 автобусов и водителей.