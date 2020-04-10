В Саратовской области завершено расследование в отношении жителя Пугачева, которого обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Согласно имеющейся информации, 28-летний мужчина с августа по октябрь 2019 года вступал в интимную связь с 13-летней дочерью своей сожительницы, и совершал иные развратные действия. Об этом узнала мать девочки.

Она начала выяснять у своего сожителя о происходящем, и тот, пытаясь избежать ответственности, обратился в правоохранительные органы. Он заявил, что его без оснований пытаются обвинить в интимной связи с несовершеннолетней. В ходе расследования, тем не менее, его вину полностью удалось доказать.

В итоге мужчина признался в совершении преступления и раскаялся. Уголовное дело было направлено в суд. Обвиняемому грозит до 10-ти лет лишения свободы.