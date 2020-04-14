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Женщина, проживающая в городе Кингисепп, была оштрафована на 7,5 тысячи рублей за поход в магазин за продуктами. Тем самым она нарушила карантин.

Представители областного суда сообщили о том, что в город из Доминиканской республики недавно вернулся местный житель. В результате власти решили посадить на карантин весь подъезд до 11 апреля, однако не все жильцы решили соблюдать режим самоизоляции.

Одна из жительниц дома вышла из своей квартиры в минувший четверг, 9 апреля, чтобы приобрести продукты. Женщина признала свою вину в рамках судебного заседания. Ей назначили штраф, размер которого составил 7,5 тысячи рублей.

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