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В городе Чебоксары местная жительница покусала сотрудников полиции, которые задержали ее во время прогулки. В Сети появилось соответствующее видео.

Сотрудники управления МВД по Чувашии рассказали о том, что работник правоохранительных органов сделал замечание женщине, гулявшей с детьми рядом с одним из парков города. В ответ она стала оскорблять полицейских, спровоцировав с ними конфликт. Стражи правопорядка решили составить на нее протокол об административном правонарушении.

Отмечается, что во время конфликта женщина ударила одного из правоохранителей в лицо, а ее родственница укусила другого полицейского. В итоге участковый получил несколько ссадин. Материалы по данному происшествию были отправлены в местное управление СК РФ.

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