Жительница Брянска пожаловалась на то, что её заразили коронавирусом в больнице №1.

Согласно рассказу женщины, она поступила в больничное отделение пульмонологии с хронической крапивницей. Её предупредили, что отделение находится на карантине, но о причинах не рассказали.

Спустя несколько дней пациентку выписали с открытым больничным на амбулаторное лечение. У неё всё ещё были аллергические реакции, температура и головная боль. Спустя несколько дней домашнего лечения женщина начала кашлять, её знобило, пропало обоняние. Температура повысилась и сбить её не получалось.

Вызванная бригада “скорой помощи” в госпитализации отказала, сказав обратиться в поликлинику. Когда женщина дозвонилась туда следующим утром, то узнала, что врача ей не прислали, так как она контактировала с заражённым коронавирусом. На вопрос об анализе женщина услышала ответ, что вопрос решается, и он у неё должен быть повторный. При этом первого анализа она не делала.

Вскоре симптомы коронавируса проявились у ребёнка женщины, а также её пожилой мамы. Когда пришли результаты анализа, показавшие наличие коронавируса, женщину и её дочь отправили в больницу. Уже находясь там, она получила постановление о требовании соблюдать самоизоляцию, так как она была в контакте с заражённым коронавирусом.