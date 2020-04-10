В Подмосковье для безработных появилась возможность пройти регистрацию в Центре занятости удалённо, воспользовавшись порталом “Работа в России”.

Как сообщается, для этого на портале следует составить резюме и подать заявление в электронном виде. Прочую информацию сотрудники центра получат сами, подав запросы в необходимые организации. Отмечается, что центр занятости в заявлении требуется указывать по месту постоянной регистрации.

Также напоминается, что в Подмосковье доплата к пособию по безработице была установлена в размере 15-ти тысяч рублей. Она полагается жителям региона, потерявшим работу в текущем году, при этом они должны иметь трудовой стаж как минимум в 60 календарных дней и в установленном порядке быть признанными безработными.