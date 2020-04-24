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Представители прокуратуры Оренбургской области сообщили, что в региональной столице 8 местных жителей обналичили свыше миллиарда рублей незаконным путем.

Согласно опубликованной информации, обвиняемые в течение двух лет (2016-2018 годы) занимались регистрацией своих знакомых в виде ИП и юридических лиц. Затем через созданные фиктивные фирмы они проводили финансовые операции, связанные с обналичиванием денег.

В этой схеме за два года успели принять участие 39 физических и 21 юридическое лицо. Было обналичено более одного миллиарда рублей. Злоумышленники при этом получили прибыль в размере почти 28 миллионов рублей. Расследование уголовного дела завершено, поэтому вскоре его передадут в суд.

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