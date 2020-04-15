Главное управление безопасности Подмосковья рассказало о новых способах мошенничества.

Как сообщается, уже было зарегистрировано несколько происшествий, когда злоумышленники, представившись работниками Пенсионного фонда, звонили пенсионерам и выманивали у них их персональные данные. В последующем их предполагалось использовать для незаконного снятия денег.

Кроме того, злоумышленники делали рассылку SMS-сообщений, маскируя их под рассылку от портала Госуслуг. В SMS они писали об информации о компенсации, также пытаясь узнать номер карты или прося осуществить денежный перевод в качестве “уплаты госпошлины” за эту компенсацию.

В связи с этим граждан просят проявлять бдительность и не сообщать никому свои персональные данные.