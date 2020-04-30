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Директор омской фирмы «Отечество» был освобожден от уголовной ответственности, так как активно помогал в расследовании нарушения, связанного с получением взятки медработником.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что ранее им удалось выяснить, что руководитель компании дала сотруднику «Медико-санитарной части №4» взятку в размере 640 000 рублей, чтобы обеспечить победу своей организации в тендере на поставку изделий медицинского характера.

В результате на организацию был заведен административный протокол. Ей был назначен штраф в размере 1,28 миллиона рублей. На заведующего травматологическим отделением открыли уголовное дело. Ему тоже был выписан штраф, размер которого составил 3 миллиона рублей. Он также не сможет больше занимать высокие должности на протяжении трех лет.

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