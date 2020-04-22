В ходе беседы с журналистами РБК Юрий Чайка, представитель главы государства в Северо-Кавказском округе, сообщил, что митинг в городе Владикавказе вызывает у него сожаление.

Согласно словам полпреда, сейчас все страны планеты испытывают ограничения и сложности, включая российские регионы. Он добавил, что государство пытается решить проблемы, возникшие из-за распространения коронавируса. Тем временем граждане страны должны соблюдать режим самоизоляции.

Чайка отметил, что проведение несанкционированного митинга может вызвать только сожаление. Он заявил, что установленные местными властями требования карантина должны обязательно соблюдаться всеми жителями. Полпред напомнил, что государство подготовило различные меры по оказанию помощи бизнесу и людям, которые пострадали от карантина.