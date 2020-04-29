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В прошедшее воскресенья 49-летняя женщина из Нью-Йорка, являющаяся ведущим врачом отделения неотложной помощи, покончила с собой.

Как сообщил её отец, доктор Филипп Брин, Лорна Брин пыталась делать свою работу – она провела несколько недель на передовой, сражаясь с коронавирусной инфекцией. В итоге она сама заболела. Это произошло ещё в марте.

Лорна была отправлена на полторы недели домой. В это время она переехала к родителям, и постепенно начинала чувствовать себя лучше. Вскоре её вновь отправили на работу.

Как отмечается, врач видела в том числе смерти людей, которых везли на “скорой помощи” в больницу, но не успели доставить. Как сообщил отец женщины, она не имела психических отклонений, но, вероятно, число погибших людей оказало психологическое давление и повлияло на её решение покончить с собой. Некоторые даже умирали у неё на руках.

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