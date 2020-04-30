Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В казино “Венеция” в белорусском городе Орша между несколькими ворами в законе произошёл серьёзный конфликт.

Как сообщается, инцидент произошёл вечером 29 апреля. Олег Герасимович, которого знают также как вора в законе “Муму” или “Слуцкий”, со своими людьми накинулся с ножом на местного авторитета Доморосова “Морозик”.

Причиной может являться месть за своего знакомого. Как сообщается, Морозик может иметь отношение к нападению на Юрия “Островок” Островского, приятеля “Муму”. Также он находится на стороне главного криминального авторитета Белоруссии Александра Кушнерова, известного как Кушнер Гомельский.

В итоге, Доморосов получил несколько ножевых ранений, но остался жив. Несмотря на то, что все участники инцидента известны, уголовное дело на данный момент не было возбуждено.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Трамп призвал власти штатов поторопиться с отменой карантина

Дональд Трамп, американский лидер, порекомендовал властям штатов как можно скорее отменить все… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

У Путина заметили таинственную розовую папку

Сотрудники РИА Новости на «Телеграм»-канале издания сообщили, что заметили у Владимира Путина,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Ленобласти из-за дорожных работ была временно ограничена скорость на трассах

В Лениобласти во вторник, 28 апреля, на трассах региона из-за проведения дорожных… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 30 апреля – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи, 30 апреля – пасмурно, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский, 30 апреля – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 30 апреля – ясно, до 15 °C | Королев, 30 апреля – ясно, до 20 °C | Подольск, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Армавир, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 20 °C |