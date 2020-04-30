В казино “Венеция” в белорусском городе Орша между несколькими ворами в законе произошёл серьёзный конфликт.

Как сообщается, инцидент произошёл вечером 29 апреля. Олег Герасимович, которого знают также как вора в законе “Муму” или “Слуцкий”, со своими людьми накинулся с ножом на местного авторитета Доморосова “Морозик”.

Причиной может являться месть за своего знакомого. Как сообщается, Морозик может иметь отношение к нападению на Юрия “Островок” Островского, приятеля “Муму”. Также он находится на стороне главного криминального авторитета Белоруссии Александра Кушнерова, известного как Кушнер Гомельский.

В итоге, Доморосов получил несколько ножевых ранений, но остался жив. Несмотря на то, что все участники инцидента известны, уголовное дело на данный момент не было возбуждено.